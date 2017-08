Vigili fuoco, manca certezza su disperso

VENEZIA, 10 AGO - "Per il momento non abbiamo notizie certe di un disperso ad Albarella": lo ha detto all'ANSA l'ing. Paolo Maurizi, responsabile della colonna mobile regionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto-Adige, in relazione alle ricerche di un uomo che secondo alcuni testimoni sarebbe stato inghiottito da un'onda durante la tromba d'aria che ha investito il litorale veneto nel pomeriggio. A dare per prima la notizia era stata l'Ulss 5 che stasera ha precisato che nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata sino ad ora.