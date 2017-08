'Ragioniere' clan arrestato in Romania

NAPOLI, 11 AGO - Narcotrafficante nonché 'ragioniere' della camorra. Latitante dal 2009 ed esponente di primo piano del clan 'Sacco-Bocchetti' è stato arrestato in Romania, Gaetano Manzo, 66 anni, di Secondigliano, quartiere della periferia di Napoli. I carabinieri della sezione "Catturandi" di Napoli insieme alla polizia romena e alla 5^ divisione dell'ufficio Si.re.ne per la cooperazione internazionale di Polizia lo hanno localizzato in una villa a Fizesu Gherlii. Manzo è soprannominato "nanuccio 'o segretario" perché tale era la sua funzione all'interno del gruppo camorristico dei "Sacco-Bocchetti" - legato al clan "Licciardi" attivo a Miano e Secondigliano - che nei primi anni 2000 gestiva il traffico di cocaina tra Italia e Spagna nonché di eroina da e per la Grecia. Manzo curava la contabilità del gruppo criminale, provvedeva al "recupero crediti" e non di rado anche al rifornimento di stupefacente dall'estero. Aveva raggiunto una posizione apicale nel gruppo ed era ormai l'unico leader ancora in libertà.