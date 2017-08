Maltempo: danni per alberi su strade

TRIESTE, 11 AGO - Sono proseguiti nella notte, e continueranno oggi in Friuli Venezia Giulia, gli interventi sul territorio della Protezione civile e dei Vigili del fuoco per i danni dovuti alla caduta di alberi e ramaglie sulle strade, sulle linee elettriche e telefoniche, con interruzioni del transito e dei servizi essenziali. In diversi Comuni la situazione sta gradualmente ritornando alla normalità. Rimangono ancora interrotte la strada di collegamento tra Paularo e Cason di Lanza e la strada regionale 646 per Uccea a Lusevera, verso il confine con la Slovenia. Tra le 16.30 e le 18.00 di ieri, periodo in cui si è abbattuta su oltre 120 Comuni del Friuli Venezia Giulia la forte perturbazione che ha causato danni e disagi, il Numero unico per le emergenze 112 ha ricevuto circa 2.000 telefonate