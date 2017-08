Incendi: Oliverio, serve l'Esercito

CATANZARO, 11 AGO - Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che sta seguendo con particolare attenzione la situazione degli incendi, ha interessato stamattina anche il Ministero dell'Interno "affinchè sia prevista - é detto in un comunicato - la possibilità di impiegare i militari dell'esercito per presidiare e controllare l'intero territorio regionale". Oliverio, inoltre, "continua a mantenersi in stretto contatto con la Protezione civile nazionale seguendo in prima persona l'evolvere degli eventi". La scorsa notte, inoltre, Oliverio "ha avuto diversi contatti - prosegue la nota della Regione - con molti sindaci e con lo stesso responsabile della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, che, preso atto della situazione rappresentata, con grande sensibilità, gli ha assicurato il massimo sostegno ed appoggio".