Sos Mediterranee firma codice ong

ROMA, 11 AGO - L'organizzazione non governativa Sos Mediterranee ha sottoscritto stamattina al Viminale il codice di di condotta per le operazioni di salvataggio in mare. L'intenzione di sottoscrivere il codice, che in un primo momento l'ong si era rifiutata di firmare, era stata avanzata dall'organizzazione martedì scorso. Sos Mediterranee è un' associazione umanitaria indipendente italo-franco-tedesca, opera con la nave Acquarius, guardapesca che può ospitare fino a 500 persone. E' finanziata al 99% da donazioni private e Medici senza frontiere contribuisce al costo del noleggio della nave. Sono dunque cinque, ad oggi, le organizzazione che hanno sottoscritto il codice voluto dal ministro Minniti: Save the Children, Moas, Sea Eye, Proactiva e Sos Mediterranee. Non hanno firmato Medici senza frontiere, Sea Watch e Jugend Rettet.