Al via rifornimenti idrici Imperiese

IMPERIA, 11 AGO - E' scattata l'emergenza idrica in provincia di Imperia. Da una parte per colpa della siccità, con i Comuni di Ranzo (nell'entroterra di Imperia) e Triora (in alta Valle Argentina) nelle frazioni di Pin e Borniga, dove ieri sono iniziati i rifornimenti idrici. Dall'altra, c'è il caso del Comune di Villa Faraldi (al confine con la provincia di Savona), che è senz'acqua da mercoledì scorso, quando in piazza Nino Bixio, a Imperia, è esplosa una conduttura del Roja che ha lasciato senz'acqua tutti i Comuni del Golfo Dianese. A Triora c'è stato un rifornimento di quattordicimila litri di acqua da parte dei vigili del fuoco. Settemila i litri portati a Ranzo, dove il sindaco Piero Raimondi ha chiesto un'ulteriore approvvigionamento idrico. Per quanto riguarda la conduttura esplosa, mentre in altre zone interessate l'acqua è tornata, a Villa Faraldi ancora nulla.