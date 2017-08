La nave antimigranti C Star è in avaria in mare aperto, in soccorso imbarcazione di una Ong

La nave anti migranti di Defend Europe ha avuto un'avaria al motore in acque internazionali tra la Tunisia e la Libia e verso di lei sta facendo rotta un'imbarcazione delle Ong impegnate nel soccorso ai migranti. E' stata la stessa Ong See Eye a rendere noto l'episodio. "Siamo stati contattati dal Mrcc (il Centro di coordinamento dei soccorsi) per fornire aiuto alla #Cstar - ha scritto in un tweet - l'equipaggio si sta dirigendo verso la nave". Secondo quanto si apprende, la segnalazione del problema della C Star è stata raccolta da una delle navi inserite nel dispositivo Eunavformed, la missione europea al largo della Libia. Questa, a sua volta, ha avvisato il Centro di coordinamento dei soccorsi che ha dirottato la Sea Eye verso la nave anti migranti. Le difficoltà sono state confermate dalla stessa Defend Europe. "La C-Star - scrive l'organizzazione - è incorsa in un problema tecnico di lieve entità durante la notte". Il problema, aggiunge Defend Europe, "sta per essere risolto".