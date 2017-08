Sisma: a Norcia consegnate altre 37 Sae

NORCIA (PERUGIA), 11 AGO - A Norcia consegnate altre 37 casette destinate agli sfollati del terremoto. Salgono così a 138 le Sae-Soluzioni abitative di emergenza che l'amministrazione comunale è riuscita a consegnare su un totale di 657 richieste. La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta all'interno del centro polivalente Boeri. Le Sae fanno parte del lotto di oltre 90 casette realizzato nella zona industriale della città. "Questo è un altro momento importante per la nostra comunità e vuole essere soprattutto di stimolo per andare a raggiungere altri obiettivi, a cominciare da quello di consegnare a tutti un'abitazione dignitosa", ha detto il sindaco Nicola Alemanno, assicurando che l'ulteriore assegnazione delle Sae "avverrà entro la fine di agosto, dato che abbiamo individuato con precisione tutte le aree". La consegna "contiamo di poterla chiudere in autunno, salvo problematiche. Al momento secondo il cronoprogramma stabilito con la Regione Umbria, la data è il 30 ottobre", ha sottolineato il sindaco.