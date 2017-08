Due ore attesa a imbarchi per Sicilia

CATANZARO, 12 AGO - E' di due ore il tempo di attesa, a Villa San Giovanni, per gli imbarchi in direzione Sicilia. L'Anas ha reso noto di avere chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni dell'A2 in direzione Nord proprio allo scopo di consentire lo smaltimento delle auto incolonnate agli imbarchi. I veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Villa San Giovanni, fa sapere l'azienda delle strade, potranno proseguire verso nord fino allo svincolo di Santa Trada e reimmettersi in autostrada in direzione Sud. Sull'A2 Autostrada del Mediterraneo il traffico in queste ore è intenso ma scorrevole sull'intero tratto calabrese. Circolazione regolare anche sulla viabilità ordinaria con particolare presenza di veicoli in corrispondenza delle principali località balneari dello Ionio e del Tirreno.