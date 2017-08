Tar annulla foglio di via a 4 no border

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 AGO - Il Tar della Liguria ha annullato il foglio di via obbligatorio per 3 anni da 16 comuni della provincia di Imperia emesso dalla questura nei confronti di quattro no border identificati il 6 agosto 2016 a Ventimiglia mentre cercavano di portare acqua e cibo a alcuni migranti fuori dal centro di accoglienza del Parco Roja. I quattro vennero identificati dopo gli scontri con le forze dell'ordine durante i quali morì di infarto il vicesovrintendente del Reparto Mobile di Genova Diego Turra e accusati di istigare i profughi alla ribellione. "Un provvedimento immotivato, sproporzionato nella durata e nel numero di Comuni coinvolti - ha detto l'avvocato dei quattro Alessandra Ballerini -. Ancora una volta il tribunale ribadisce che l'appartenenza a un movimento che pone in essere atti di solidarietà nei confronti dei migranti non può costituire vizio di pericolosità". Nelle motivazioni si legge come l'appartenenza al movimento no border non costituisca "una circostanza di per sé illecita".