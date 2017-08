Accoltellato pregiudicato in Puglia

BARI, 12 AGO - Un uomo, Emanuele Lomolino, di 28 anni, con precedenti pensali, è stato trovato ieri sera a Trani riverso a terra con ferite al torace provocate da arma da taglio. E' accaduto intorno alle 22.30. La polizia, dopo una segnalazione, è intervenuta in via Ciardi. L'uomo è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. E' ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia del commissariato di Trani.