Morto boss mafioso Laudani, capo storico

CATANIA, 12 AGO - E' morto a 91 anni il boss Sebastiano Laudani, classe 1926, ex allevatore di capre poi diventato capo storico e patriarca del clan mafioso dei 'Mussi i ficurinia' ('Labbro da ficodindia') di Cosa nostra di Catania. Condannato per associazione mafiosa, omicidio ed estorsione era agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute. Storico alleato del clan Santapaola ha partecipato agli inizi degli anni '90 alla guerra di mafia contro le cosche dei Cursoti e dei boss Cappello e Pillera che in due anni, nel 1991 e nel 1992, fecero registrare nel Catanese oltre 200 morti ammazzati. Il decesso è avvenuto il 10 agosto scorso e i funerali, su disposizione del questore di Catania, Giuseppe Gualtieri, che ha vietato quelli pubblici, sono stati celebrati ieri mattina nella cappella del cimitero del capoluogo etneo.