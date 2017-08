Rubano coca da corpi reato, 5 arrestati

SASSARI, 12 AGO - Con una tecnica collaudata, un dipendente della Procura di Sassari sottraeva modiche quantità di cocaina dalle stanze dell'ufficio Corpi di reato e ne curava la vendita assieme a un collega e ad altri tre complici. I carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Sassari, supportati dalle compagnie di Sassari, Alghero, Tempio e Porto Torres, hanno arrestato cinque persone. Si tratta di Mauro Nicola Cuccuru, di 56 anni, di Sassari, autista e addetto all'ufficio Corpi di reato del Tribunale; Danilo Martini, di 54, sassarese, autista della Procura; Angelo Antonio Oggiano, di 49, disoccupato di Badesi; Fabrizio Giovanni Fois, di 50, di Ploaghe; Antonio Salvatore Marinelli, di 41, di Alghero, tecnico informatico e barista. I primi due sono stati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare nel carcere sassarese di Bancali, dove già si trovano per essere stati colti in flagranza di reato l'8 marzo scorso, in quanto in possesso di un chilo di cocaina sottratto dal caveau del tribunale.