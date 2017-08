Monaci Norcia, faremo nuovo birrificio

NORCIA (PERUGIA), 12 AGO - "A fine agosto cominceremo i lavori per la costruzione del nuovo birrificio": lo annuncia all'ANSA padre Benedetto Nivakoff, priore dei monaci benedettini di Norcia. "Lo realizzeremo ai piedi della nuova abbazia, a San Benedetto in Monte, dove adesso abbiamo installato il container per la vendita della nostra birra", aggiunge il priore. La necessità di costruire un nuovo birrificio è dettata dal fatto che quello storico, che si trova accanto alla Basilica, nel centro storico della città, è stato gravemente danneggiato dal sisma. Intanto padre Benedetto si dice soddisfatto per come stanno andando le vendite delle 5.000 bottiglie di 'birra del terremoto' prodotta proprio mentre imperversavano le scosse. "Abbiamo già venduto la metà delle bottiglie e questo ci dà fiducia nel procedere alla costruzione del nuovo birrificio", afferma.