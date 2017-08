Cuoco investito da fiammata, è grave

JESI (ANCONA), 12 AGO - Investito da una fiammata nella cucina del ristorante in cui lavora a Jesi (Ancona), un cuoco di 34 anni è rimasto ferito gravemente, con ustioni sul 40% del corpo. L'uomo era ai fornelli, intento a riscaldare un preparato a base di alcool, quando per cause ancora in via di accertamento è stato raggiunto da una fiammata. Soccorso dai colleghi, è stato portato nell'ospedale di Jesi, dove i medici stanno valutando se farlo trasferire in un centro specializzato per grandi ustionati. Indagano i carabinieri gli ispettori dell'Asur.