Venezia: turisti 'nuotatori' bloccati

VENEZIA, 12 AGO - Ancora tuffatori maleducati nei canali di Venezia: la polizia lagunare e i vigili urbani hanno multato due giovani turisti tedeschi sorpresi nel sestiere di San Marco, uno in mutande mentre usciva dall'acqua, l'altro, anch'egli in mutande, ancora asciutto, in procinto di tuffarsi. Un altro equipaggio ha sanzionato con 450 euro un terzo turista, questa volta australiano.