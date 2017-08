Rogo a Porto Rotondo, evacuato villaggio

PORTO ROTONDO, 12 AGO - Un incendio scoppiato dopo le 13:30 ha raggiunto il villaggio Juniperus a Porto Rotondo. Sono stati i carabinieri i primi ad intervenire e a segnalare il pericolo mettendo in moto la macchina antincendi. I militari di Olbia, coordinati dal ten. col. Alberto Cicognani, hanno fatto evacuare tutte le villette del residence, operazione che ha richiesto un notevole impegno a causa della presenza di numerose automobili in sosta lungo le strade di Porto Rotondo, al completo in questa settimana che anticipa il ferragosto.