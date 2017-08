Uomo suicida dopo aver ferito una donna

TORINO, 13 AGO - Un uomo si è ucciso dopo avere ferito una donna, ora ricoverata in ospedale. La tragedia questa mattina nel centro di Torino. Protagonista un italiano di 45 anni, residente a Milano, individuato dalle volanti della polizia nei pressi del luogo della sparatoria poco prima che si suicidasse. La donna è stata trasportata all'ospedale Cto in codice giallo. In un primo momento era parso che l'uomo avesse sparato anche alla donna, una 31enne ungherese che lavora come spogliarellista in un night della città. In realtà i medici hanno accertato che la donna non è stata raggiunta da proiettili ma ha riportato escoriazioni alla testa e lesioni superficiali guaribili, secondo i sanitari, in trenta giorni. Proseguono intanto le indagini della squadra mobile per stabilire cosa sia accaduto tra l'uomo, originario di Rho (Milano), e la ragazza.