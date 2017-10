Papa: costruttore pace rischia la vita

CITTA' DEL VATICANO, 11 OTT - "Non c'è costruttore di pace che alla fine dei conti non abbia compromesso la sua pace personale, assumendo i problemi degli altri; la persona remissiva non è un costruttore di pace ma è un pigro, uno che vuole stare comodo". Lo ha detto il Papa nella udienza generale davanti a oltre ventimila persone in piazza San Pietro, invitando a pregare per la pace nel mondo venerdì prossimo, quando ricorre la fine del centenario delle apparizioni di Fatima: tutti possiamo essere "artigiani di pace". A fine udienza Bergoglio ha anche lanciato un appello affinché atti concreti a difesa della casa comune, "possano ridurre progressivamente i rischi per le popolazioni più vulnerabili". Il tema ambientale ricorre spesso in questi giorni nelle parole del Papa e oggi lo ha richiamato in vista della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, e potrebbe essere presente rilanciato anche nel prossimo viaggio in Asia, dal 26 novembre al 2 dicembre, tra Myanmar e Bangladesh.