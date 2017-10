Muore in casa dopo dimissioni

MILANO, 11 OTT - Un uomo di 46 anni, di nazionalità pachistana, è deceduto questa notte nella sua abitazione di Senago (Milano), probabilmente per arresto cardiocircolatorio. A quanto si è appreso, qualche ora prima, chiamata un'ambulanza, era stato trasportato per forti dolori al torace in ospedale a Paderno Dugnano (Milano), da dove era stato dimesso circa due ore e mezzo dopo, facendo rientro a casa a piedi. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i carabinieri. La Procura di Monza ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche del 46enne.