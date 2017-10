Incendio in casa Piacenza, muore 51enne

PIACENZA, 11 OTT - Un uomo di 51 anni ha perso la vita la scorsa notte a causa di un incendio divampato nella sua abitazione a Piacenza. La vittima, Leonardo Rutigliano, viveva insieme ai genitori anziani in una villetta del quartiere residenziale Besurica alle porte di Piacenza. Intorno all'una, per cause che sono ancora in fase di accertamento, l'uomo è salito insieme alla madre 80enne al primo piano dell'abitazione dopo aver udito alcuni rumori strani. All'improvviso i due si sono trovati davanti a un vasto incendio nella camera da letto. La donna è riuscita a scendere e a mettersi in salvo insieme al marito, mentre il 51enne, probabilmente stordito dal fumo, ha perso conoscenza. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre insieme al 118 e alla polizia, lo hanno trovato riverso sul pavimento, già cadavere.