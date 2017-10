Papa saluta leader spirituale indiano

ROMA, 11 OTT - A conclusione dell'udienza di oggi in Piazza San Pietro, papa Francesco si è fermato a salutare un anziano leader spirituale indiano Dada Vaswani. L'uomo, 99 anni, ha lavorato alla promozione del vegetarianismo e dei diritti degli animali. Vaswani è capo della missione fondata dal suo Guru, Sadhu Vaswani, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Pune, in India, e che ha centri in tutto il mondo. Dada Vaswani ha scritto oltre 150 libri di auto-aiuto.