Spose con abiti usati, atelier dei frati

TREVISO, 11 OTT - Oltre cento abiti da sposa, "usati e puliti", messi a disposizione a chi forse quell'abito non può permetterselo dalla sezione "servizi per il matrimonio" dei Carmelitani Scalzi di Treviso. E "se poi trovate quello che vi piace - riporta il sito -, potete prenderlo lasciando un' offerta. Gli abiti andranno comunque riportati dopo l'utilizzo". In anni segnati dalla crisi, i frati carmelitani del convento di Treviso hanno avuto l'idea di attivare una iniziativa che ha incontrato nel tempo una risposta positiva. A disposizione abiti di taglie diverse messi a disposizione da altre donne che li hanno usati per il fatidico sì e poi hanno deciso non di riporli in qualche armadio ma di offrirlo ad altre spose. A curare la sezione "servizi per il matrimonio" è Marta, che ha ripreso una iniziativa portata avanti per diversi anni dal convento di suore di Santa Rita, a Cascia.