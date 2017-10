Abbandonò figlio 43 anni fa,ora lo cerca

TRIESTE, 11 OTT - Abbandonò il figlio appena nato e ora, dopo 43 anni e benché sia madre di due figli già grandi, lo cerca. Protagonista della vicenda - riportata dal quotidiano Il Gazzettino questa mattina in edicola - è Maria Cristina Zilli, nata il 23 ottobre 1956, di San Vito al Tagliamento (Pordenone). La donna ha affidato a un generico post in Facebook un messaggio: "Sono Maria Cristina Zilli, nata il 23 ottobre 1956. Ti cerco, Amore". La donna spera che qualcuno raccolga l'appello e si metta in contatto. La donna viveva a Zoppola (Pordenone) e a 17 anni si era innamorata di un militare che, saputo sarebbe diventato padre, scomparve. Fu per questo che i genitori di Maria Cristina, per mettere a tacere i pettegolezzi portarono la giovane a partorire alla Clinica ostetrica dell' Ospedale di Padova. Era il 3 agosto 1974. Maria Cristina non ebbe nemmeno il tempo di dare un nome al piccolo, riuscì a malapena a vederlo prima che fosse portato via.