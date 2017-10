Percosse a moglie e figli, arrestato

PADOVA, 11 OTT - I carabinieri di Padova hanno arrestato un uomo, di 51 anni, per maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della moglie e dei figli. A chiamare il 112 sono stati i vicini della famiglia, residente nella cintura urbana di Padova, che hanno sentito le urla. I carabinieri hanno trovato la donna in lacrime circondata da tre dei suoi quattro figli, tra cui due minori. Portata in caserma, la donna ha raccontato che da quattro anni il marito è diventato estremamente violento. In più occasioni ha strappato ciocche di capelli alla moglie, rotto alcune dita, colpito la donna con un coltello, ferite mai refertate. Anche i figli erano vittime delle percosse, ogni volta che cercavano di intromettersi tra i genitori per difendere la madre.