Papa: su Twitter oltre 40 mln follower

CITTA' DEL VATICANO, 11 OTT - Papa Francesco si conferma tra le personalità più popolari sui social media. Il suo account Twitter in 9 lingue @Pontifex ha superato in queste ore i 40 milioni di follower: un risultato - ricorda la Segreteria vaticana per la Comunicazione - raggiunto a poche settimane dal quinto anniversario dell'apertura dell'account papale, avvenuta il 12 dicembre del 2012 per volontà di Benedetto XVI. L'interesse nei confronti della parola del Papa su Twitter non ha conosciuto flessioni in questi anni. Anzi, negli ultimi 12 mesi i follower sono cresciuti di più di 9 milioni. E oltre ai 40 milioni di 'seguaci' su Twitter, Francesco è ormai vicino a toccare i 5 milioni di follower (già superati i 4,9 milioni) su Instagram, il canale social di immagini, in cui l'account papale è stato inaugurato il 19 marzo 2015. Significativamente, la fascia d'età che segue maggiormente il Pontefice su Instagram è 25-34 anni, i Paesi dove è più seguito Brasile e Stati Uniti.