Stupratore seriale, probabile processo

ROMA, 11 OTT - Si va verso la richiesta di giudizio immediato per Cristi Popa, il venticinquenne di origine romena che in una settimana ha seminato il panico sulla via Salaria, arteria della Capitale, picchiando, rapinando e violentando tre prostitute. L'uomo è sospettato di essere anche l'autore della violenza sessuale subita, la notte tra il 17 ed il 18 settembre scorsi, da una cittadina di 57 anni di origine tedesca a Villa Borghese. Le modalità dell'aggressione corrispondono alle tecniche utilizzate dal giovane per analoghe iniziative. Le verifiche della procura di Roma per stabilire se anche quest'ultimo episodio debba essere attribuito all'uomo di origine romena sono tuttora in corso.