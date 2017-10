Anci: Zaia, sindaci veneti virtuosi

VICENZA, 11 OTT - "I sindaci sono un valore, soprattutto i 576 del Veneto che ci fanno fare bella figura". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della 34/a assemblea annuale dell'Anci che si apre a Vicenza, presente anche il presidente Sergio Mattarella. "I sindaci veneti - ha aggiunto Zaia - sono apprezzati per i rapporti che hanno con i loro cittadini, per come curano i loro territori e anche perchè non conoscono il dissesto finanziario. Cosa quest'ultima che sembra ovvia qui da noi, ma in giro per l'Italia non è così. Qui si amministra bene".