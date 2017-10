Picchia moglie e figli minori, arrestato

FOGGIA, 11 OTT - Per anni ha picchiato la moglie, anche quando la donna era incinta, e in alcune circostanze anche i figli minorenni: è il motivo per cui un foggiano di 33 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, che gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia per maltrattamenti in famiglia. Le indagini erano scattate nel luglio scorso quando la moglie dell'uomo, dopo aver subito l'ennesima aggressione da parte del coniuge, aveva sporto denuncia alla polizia, dichiarando che subiva violenze dal 2013, anno del suo matrimonio, e che anche i figli minorenni subivano la stessa sorte. Per questi motivi la donna era stata costretta spesso a ricorrere a cure mediche. nel corso dell'ultima aggressione, prima della denuncia, l'uomo aveva dapprima aggredito la moglie con un coltello e poi le aveva lanciato contro una sedia, costringendo la donna a rifugiarsi con i figli nell'abitazione della madre e a chiamare la polizia.