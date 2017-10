Migranti: in 6 entrano Servizio civile

PADOVA, 11 OTT - Sei ragazzi africani tra i 20 e i 28 anni, che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'asilo politico nel nostro Paese, sono da oggi divenuti volontari del Servizio civile nazionale 2017 in Veneto. La curiosità è emersa durante la presentazione dei 10 progetti del Servizio civile nazionale illustrati a Padova. Sono 54 in totale i giovani volontari che da oggi sono operativi in 10 progetti, 22 i giovani in capo al Consorzio Veneto Insieme, l'aggregazione di 13 cooperative operanti nel padovano che si occupano di accoglienza diffusa dei profughi. Tra questi, per la prima volta, ci saranno anche i sei ragazzi stranieri richiedenti protezione internazionale. Da oggi saranno occupati in un servizio di accompagnamento di persone disabili e con disagio psichico e psichiatrico.