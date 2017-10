Omicidio Noventa: nuove ricerche corpo

PADOVA, 11 OTT - Sono riprese oggi a Noventa Padovana da parte della polizia, con l'impiego di cani molecolari e di un nuovo sofisticato georadar, le ricerche del corpo di Isabella Noventa, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2015 e per il cui omicidio sono in carcere i fratelli Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco. Una ventina di agenti ha setacciato i dintorni di un casolare di proprietà dei nonni di Freddy e Debora Sorgato. Già in passato la famiglia di Isabella aveva indicato quel luogo come uno dei possibili nascondigli del corpo. L'area era già stata controllata lo scorso anno, ma questa volta si tratta di un'ispezione organizzata proprio in virtù della disponibilità di strumenti scientifici più sensibili. A chiedere di insistere con le ricerche del corpo in quest'area è stato il fratello della vittima, Paolo Noventa.