Mille uccelli protetti, otto denunciati

MILANO, 11 OTT - Oltre mille esemplari morti di uccelli di specie particolarmente protette (pispole, voltulini, tottovilli, lucherini, ballerine, fanelli, cardellini e strillozzi) sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Soarda (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno degli Animali) all' aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Otto cittadini italiani residenti nelle province di Bergamo e Vicenza sono state denunciati per detenzione di specie particolarmente protette. L'attività è stata svolta di concerto con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e con la locale Compagnia della Guardia di Finanza. I carabinieri del Soarda, impegnati nell'"Operazione Pettirosso" a tutela del passo di avifauna migratoria proveniente dal centro e nord Europa e contro il bracconaggio a questo tipo di fauna selvatica, a seguito di indagini mirate su informazioni pervenute da canali internazionali dell'Arma, hanno effettuato controlli sui bagagli di alcuni passeggeri di un volo di linea proveniente dalla Romania.