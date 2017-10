Ogni anno 3 mln bambini muoiono per fame

ROMA, 12 OTT - Ogni anno, nel mondo, circa 3 milioni di bambini muoiono per malnutrizione. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto di Save the Children, da cui emerge che 52 milioni di minori sotto i 5 anni in questo momento stanno soffrendo la carenza improvvisa di cibo e nutrienti, mentre ben 155 milioni sono malnutriti cronici. Povertà, cambiamenti climatici e conflitti hanno un ruolo decisivo nella diffusione della malnutrizione. Nei Paesi a medio e basso reddito, 2 minori su 5 vivono in stato di povertà con forti deprivazioni circa l'accesso al cibo, ai servizi igienico-sanitari e all'educazione, mentre nel Corno d'Africa e in Kenya, in seguito all'emergenza climatica El Niño, 7 milioni di bambini stanno ancora facendo i conti con la carenza d'acqua e di sostanze nutritive. Per contrastare questo fenomeno Save the Children lancia la campagna globale 'Fino all'ultimo bambino' per salvare e dare un futuro ai bambini senza un domani, attraverso un sms solidale attivo dal 12 ottobre al 5 novembre.