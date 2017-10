Presenze hotel, +2,9% gennaio-settembre

RIMINI, 12 OTT - Nei primi nove mesi 2017 crescono i pernottamenti negli esercizi alberghieri con una percentuale pari al 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, derivante dalla crescita di entrambe le componenti (italiani +2,2% e stranieri +3,5%). Lo rileva l'osservatorio di Federalberghi in occasione del TTG Incontri alla Fiera di Rimini. In attesa di poter tracciare un bilancio consolidato dell'andamento della stagione estiva, il Centro studi di Federalberghi ha acquisito alcune prime informazioni, rese disponibili da alcuni osservatori, pubblici e privati. Il quadro d'insieme risultante dai dati parziali è nel complesso positivo, anche se non va dimenticato - sottolinea Federalberghi - che alcune aree sono purtroppo caratterizzate da una tendenza al ribasso. Nel periodo gennaio - giugno 2017, il fatturato dei servizi di alloggio è aumentato del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. La spesa dei turisti stranieri in Italia nel primo semestre 2017 ammonta a 16,7 mld, con un incremento del 4,6% rispetto