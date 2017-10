Protesta alunne, 'ragazzi ci molestano'

PADOVA, 12 OTT - Circa 700 studenti del liceo artistico Selvatico, tra cui moltissime ragazze, sono scesi in piazza stamane a Padova per chiedere di tornare nella sede centrale, chiusa da settembre per motivi di sicurezza, ma soprattutto per denunciare la convivenza problematica con i nuovi vicini, quasi tutti maschi, dell'Istituto tecnico Bernardi. In un volantino, diffuso dagli studenti del liceo artistico nel corso della manifestazione per le vie di Padova, si parla di "epiteti a sfondo sessuale, violazione della privacy attraverso video, sputi e bottiglie lanciate dai piani superiori".