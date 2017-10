Fn,Marcia su Roma. Anpi, stop a fascisti

ROMA, 12 OTT - Forza nuova insiste: il 28 ottobre, nell'anniversario della marcia su Roma, ci sarà "la marcia dei patrioti". Sui social appare anche un orario e un luogo: alle 16 in piazzale Pier Luigi Nervi, all'Eur. Contro la marcia si era espresso anche il Viminale e al Questura di Roma non aveva parlato di autorizzazione. Nonostante ciò ora Forza Nuova ha diffuso i dettagli della marcia: "Il concentramento è fissato nello stesso luogo alle ore 15; il corteo partirà alle ore 16", precisano su Facebook. Contraria l'Anpi: "Lo Stato antifascista deve intervenire per bloccare la marcia su Roma. Non si tratta più di semplici boutade ma di un piano eversivo che va sconfitto", afferma il presidente romano dell'Anpi, Fabrizio De Sanctis, commentando la conferma dell'iniziativa di Forza Nuova il 28 ottobre. E Prc: "non va autorizzata".