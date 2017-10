Si ribalta un camion, chiusa l'A1

BOLOGNA, 12 OTT - L'Autostrada del Sole è stata chiusa, fra Parma e Fiorenzuola, in direzione Milano a causa di un incidente. Un autotreno che trasportava pannelli di legno si è ribaltato perdendo il carico e ci sono molti chilometri di coda. E' stata una mattinata difficile per il traffico, in Emilia-Romagna, anche a causa di un altro incidente avvenuto alle 7.15, fra Modena sud e Valsamoggia. Uno scontro fra due camion, con due feriti, che ha però rallentato molto la circolazione.