Lascia il figlio di un anno sul treno

BOLOGNA, 12 OTT - La mamma è scesa dal treno per convalidare il biglietto, lasciando il figlio di un anno sul convoglio che è ripartito prima che lei potesse risalire. E' successo verso le 19.30 di ieri alla stazione di Crespellano, nel Bolognese, dove sono intervenuti i Carabinieri per risolvere la situazione di 'emergenza'. La giovane mamma, resasi conto che il bambino era rimasto da solo sul vagone, ha iniziato a urlare e a correre pericolosamente sulla banchina per tentare di fermare il treno che si stava allontanando. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri di Zola Predosa si sono diretti presso la stazione ferroviaria di Ponte Ronca e hanno intercettato il treno, il cui personale era stato nel frattempo avvisato dagli operatori della centrale operativa del 112. Pochi minuti dopo gli stessi militari hanno così preso il bambino e l'hanno riaffidato alla madre.