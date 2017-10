Marcia Roma:Minniti, no autorizzazione

ROMA, 12 OTT - Non ci sarà né la marcia su Roma né altra manifestazione di Forza Nuova. Lo ribadisce il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Con le motivazioni da me già espresse in Parlamento - afferma - ho già dato disposizione al questore di Roma di non concedere l'autorizzazione per la manifestazione promossa da Forza Nuova a Roma il prossimo 28 ottobre". Lo scorso 20 settembre, rispondendo ad un'interrogazione durante il question time alla Camera in cui si chiedeva quali misure intendesse prendere il Viminale in vista dell'annunciata iniziativa di Forza Nuova, Minniti aveva sottolineato che la manifestazione "richiama in modo palese l'atto di nascita del regime fascista e la marcia su Roma". "Il 28 saremo comunque in piazza - ha detto Roberto Fiore di Forza Nuova- Il modo in cui sta agendo il ministro Minniti è altamente irrituale la legge prevede che sia il questore ad esprimersi in base al contenuto del preavviso che abbiamo presentato".