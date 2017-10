Auto gratis, 4 anni a gen. Gdf Minervini

BOLOGNA, 12 OTT - Il tribunale di Bologna ha condannato a quattro anni il generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza Domenico Minervini, per corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità. L'accusa, coordinata dal Pm Rossella Poggioli e condotta in aula dalla collega Michela Guidi, riguardava auto concesse gratis all'alto ufficiale, ex comandante regionale delle Fiamme Gialle, dal gestore di una concessionaria Audi di Bologna su cui fu fatta tra l'altro una verifica fiscale della stessa Gdf. Le auto citate nell'imputazione erano una Volkswagen Touareg, che il generale acquistò a luglio 2012 e un'Audi A6, tenuta circa due anni, fino al 2014. Per la prima i giudici hanno confermato l'ipotesi di induzione formulata dalla Procura, mentre per la seconda hanno riqualificato in corruzione. Il Pm aveva chiesto 3 anni e 9 mesi al termine della propria requisitoria. Il generale, presente alla sentenza con il suo difensore, avvocato Lorenzo Valgimigli, ha lasciato il tribunale senza fare commenti.