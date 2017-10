Preside aggredito, identificati 3 autori

PUTIGNANO (BARI), 12 OTT - Sono stati identificati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri ai danni del dirigente scolastico della scuola media Parini di Putignano, Franco Tricase, ex sindaco di Castellana Grotte (Bari). In tre hanno fatto irruzione nell'istituto, durante le ore di lezione, prima inveendo contro il dirigente e poi prendendolo a schiaffi. Non è chiaro se l'episodio sia collegabile ad un episodio di bullismo che ha visto protagonista un allievo dell'istituto. La madre del ragazzo si era rivolta al dirigente chiedendo di convocare le famiglie dei presunti protagonisti dell'episodio di bullismo e di adottare provvedimenti. Al momento sono in corso, da parte dei carabinieri, audizioni dei testimoni e verbalizzazione dei loro racconti per chiarire la dinamica dell'aggressione al preside e attribuire con certezza le responsabilità alle persone identificate.