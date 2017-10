Fornero contestata da studenti a Siena

SIENA, 12 OTT - Contestazione pacifica di un gruppo di studenti questo pomeriggio per l'ex ministro Elsa Fornero, a Siena per partecipare a un convegno dal titolo 'Alfabetizzazione finanziaria come strumento di progresso individuale e sociale,' organizzato dall'università. Accolta da striscioni con la scritta 'Choosy e incazzati' e 'Addio pensione, benvenuta disoccupazione', Fornero ha provato a dialogare con chi la contestava ma, il gruppo di una decina di studenti, ha continuato a ricordarle le sue decisioni prese da ministro nel governo Monti, soprattutto in tema di lavoro. I contestatori hanno poi abbandonato l'aula tra i timidi applausi degli altri studenti.