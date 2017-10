Fra Cesareo nuovo responsabile della Lev

CITTA' DEL VATICANO, 12 OTT - La Libreria Editrice Vaticana é presente alla Frankfurter Buchmesse con il suo nuovo Responsabile: fra Giulio Cesareo. Frate Minore Conventuale, ha 39 anni, è di origine abruzzese, Professore, Teologo, ha conseguito il dottorato in Svizzera all'Università di Friburgo. Lo riferisce la Lev. A Francoforte é presente anche il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò: "Con fra Giulio Cesareo - afferma il Prefetto - si configura un nuovo tassello importante nel processo di riforma chiesto dal Santo Padre. La fiera di Francoforte è l'occasione per rilanciare lo storico marchio Lev partendo da progetti editoriali che portino a divulgare il Magistero del Pontefice e la sua Teologia per la vita della Chiesa".