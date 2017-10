Austria, check point ferrovia Brennero

BOLZANO, 12 OTT - L'Austria ha annunciato per domani l'entrata in funzione del posto di controllo 'anti-migranti' lungo la ferrovia del Brennero. Da tempo le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, controllano i treni internazionali diretti a nord. Per evitare rallentamenti del traffico internazionale, nella stazione ferroviaria di Seehof, sul versante austriaco del valico, è stato ora realizzato un binario appositamente dedicato ai controlli dei treni in transito. Il check point sarà presentato domani, alle ore 14.45, durante un sopralluogo in presenza del ministro degli interni Wolfgang Sobotka, del governatore tirolese Guenther Platter e del capo della polizia tirolese Helmut Tomac.