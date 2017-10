Garlasco, prescrizione per cc che indagò

MILANO, 12 OTT - E' stato dichiarata la prescrizione del reato ma dovrà risarcire 10 mila euro alla famiglia Poggi l'ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto, imputato per aver reso falsa testimonianza davanti al gup di Vigevano Stefano Vitelli ai tempi del processo di primo grado a carico di Alberto Stasi accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Lo ha deciso oggi la prima Corte d'Appello di Milano. Per la vicenda, Marchetto circa un anno fa era stato condannato dal Tribunale di Pavia a 2 anni e mezzo di reclusione per non aver detto la verità a Vitelli sulle ragioni per le quali non aveva sequestrato la bicicletta nera da donna nella disponibilità di Alberto, "influenzando in questo modo l'esito del procedimento", come ha ribadito in aula l'avvocato di parte civile Gian Luigi Tizzoni. Anche per questo motivo Stasi, che ora sta scontando nel carcere di Bollate 16 anni, avrebbe incassato una doppia assoluzione, in primo e in secondo grado, cancellata poi dalla Cassazione.