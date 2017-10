Uccisa in casa riposo, arrestata 79enne

COMO, 12 OTT - Un video ha incastrato la pensionata comasca di 79 anni accusata dell'omicidio di Dolores De Bernardi, la 94enne trovata morta il 24 settembre scorsa nella casa di riposo Divina Provvidenza di Como dopo essere rimasta soffocata da un paio di guanti in lattice infilati in gola. Oggi la squadra mobile di Como ha notificato alla donna un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari chiesta dal pm Simona De Salvo e firmata dal gip. L'accusa, omicidio volontario e di calunnia. La donna è la moglie di un ospite della stessa casa di riposo dell'opera Don Guanella e spesso rimaneva con il marito nella struttura, in una stanza che si trova esattamente sopra a quella della vittima. La vittima si lamentava spesso, anche a voce alta, e secondo la polizia sarebbe questo il movente dell'omicidio. Interrogata la settimana scorsa dal pm, l'indagata aveva negato di essere coinvolta nel delitto ma aveva ammesso di essere entrata nella stanza della vittima per pulirle la bocca.