Rappresentante liceo, offese no molestie

PADOVA, 12 OTT - "Non abbiamo subito molestie, abbiamo solo ricevuto qualche offesa". A dirlo una rappresentante d'istituto del liceo artistico 'Selvatico' di Padova, dopo che stamani nel corso di una manifestazione di protesta per chiedere di tornare nella storica sede della scuola, era emerso il 'caso' di gesti e frasi di cattivo gusto, anche a sfondo sessuale, che sarebbero stati rivolti ad alcune studentesse del liceo "dai piani superiori" dell'attuale sede, dove ci sono gli studenti del Bernardi. "Qualche giorno fa abbiamo parlato con i professori e gli studenti del Bernardi, ora durante la ricreazione le finestre sono chiuse e il problema si è risolto - ha spiegato - I disagi erano creati da pochi elementi che cercavano solo di attirare l'attenzione e hanno compiuto gesti inconsapevoli". "Proprio ieri - ha detto un'altra studentessa del 'Selvatico' - il rappresentante del Bernardi è venuto a scusarsi con noi per i comportamenti dei suoi compagni".