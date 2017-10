Scuola-lavoro, protesta studenti a Bari

BARI, 13 OTT - Sono circa mille gli studenti che anche a Bari, come sta avvenendo in tutte le città italiane, sono scesi in piazza, aderendo alla mobilitazione che coinvolge associazioni e collettivi studenteschi per dire 'no' alle derive dell'alternanza scuola-lavoro, ma anche per protestare contro le scarse risorse riservate alla scuola pubblica e le condizioni dell'edilizia scolastica. "vogliamo - dicono gli studenti - un'alternanza di qualità e non vogliamo essere sfruttati". In Puglia - afferma l'Uds - i dati regionali, raccolti tramite questionari territoriali e sportelli SOS alternanza, a tal proposito sono allarmanti: più del 56% degli studenti dichiara di non essere soddisfatto del proprio percorso o perché organizzato male o perché totalmente estraneo al proprio percorso di studi. Il 97% di loro vorrebbe essere coinvolto nella decisione del percorso, il 78% dichiara che l'alternanza sottrae tempo alle ore curriculari, il 31% non è stato rimborsato delle spese sostenute.(ANSA).