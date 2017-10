Lanciata sentinella dell'inquinamento

NOORDWIJK (OLANDA), 13 OTT - E' stato lanciato dalla base russa di Plesetsk il satellite Sentinel 5P, il primo al mondo in grado di fornire una mappa completa degli inquinanti presenti nell'atmosfera, individuandone l'origine. E' la sesta 'sentinella' del pianeta del programma Copernicus, nato dalla collaborazione fra Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa). Il lancio è stato salutato con un applauso dal Centro per la scienza e la tecnologia dell'Esa in Olanda, a Noordwijk, nell'evento organizzato con la Commissione Ue.