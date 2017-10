Cucchi: rinviato processo a carabinieri

ROMA, 13 OTT - Dichiarazione di astensione da parte del presidente della III Corte d'Assise di Roma e immediato rinvio del processo scaturito dagli esiti dell'indagine denominata 'Cucchi bis', ovvero di quella che cercherà di far luce sulla morte del giovane geometra romano arrestato per droga nell'ottobre 2009 e morto dopo una settimana in ospedale. Oggi era fissata la prima udienza del processo che vede imputati alcuni carabinieri che arrestarono Cucchi e che, per l'accusa, sarebbero i responsabili di un pestaggio ai danni del giovane. Sorte ha voluto però che il processo fosse affidato alla III Corte d'Assise, che ha già giudicato sugli stessi fatti, medici, infermieri e agenti penitenziaria, e alla dottoressa Evelina Canale, presidente di quello che fu il primo collegio giudicante Ecco perché il giudice si è astenuto, rimettendo il procedimento nelle mani del presidente del Tribunale di Roma per la nomina di un nuovo collegio giudicante. "Siamo arrivati al momento della verità", il commento di Ilaria Cucchi.